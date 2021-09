Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 3. September) : Deutlich weniger Menschen in Quarantäne

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 414 Neuinfektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Zahl der Personen in Isolation hat sich innerhalb einer Woche fast halbiert. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der akut infizierten Gladbacher.

973 Personen in Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitagmorgen (Stand: 9 Uhr). Der Wert der Infizierten steigt damit auf einen neuen Höchstwert der vierten Welle. Das absolute Maximum in Mönchengladbach war am 27. Dezember 2020. Damals waren 1223 Personen akut infiziert.

Aktuell befinden sich in Mönchengladbach 854 Personen in Quarantäne. Das sind nur noch fast halb so viele wie vor einer Woche. Am 27. August waren 1510 Menschen in der Stadt in Isolation.