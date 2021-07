Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (22. Juli) : Weitere acht Neuinfektionen, Inzidenz steigt

Nur noch 17 Städte und Kreise in NRW liegen unter einem Inzidenzwert von 10 – Mönchengladbach gehört dazu. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach In ganz NRW steigen die Corona-Zahlen. In Mönchengladbach ist das nicht anders. In den vergangen sieben Tagen sind dort 29 Neuinfektionen nachgewiesen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt weiter an. Am Donnerstag lag er bei 8,4 (Vortag: 8,0) und nähert sich damit der neu gesetzten Marke von 10 an. Diese unterschreiten aktuell nur noch 17 Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen. Mönchengladbach gehört dazu.

Zur Erinnerung: Wenn die Inzidenz acht Tage hintereinander den Wert von zehn überschreitet, erfolgt eine Rückstufung in die Inzidenzstufe 1. Aktuell gilt in Mönchengladbach die Inzidenzstufe 0. Andere Kreise, etwa der Stadtkreis Solingen, drohen derzeit innerhalb weniger Tage von der Inzidenzstufe 0 in die Stufe 2 zu rutschen.

Am Donnerstagmorgen (Stand: 9 Uhr) meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach, dass insgesamt acht neue positive Nachweise des Coronavirus verzeichnet wurden. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt auf 42. 82 Personen sind derzeit in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurde das Virus nach Angaben der Stadt bei insgesamt 11.047 Menschen nachgewiesen. Davon gelten 10.772 Personen als nicht mehr infektiös. 223 Menschen sind in Mönchengladbach im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Laut Divi-Intensivregister wurden am Donnerstagvormittag (Stand: 10 Uhr) keine Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser behandelt.

(RP)