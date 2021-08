Corona-Zahlen für Mönchengladbach (11. August) : Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 68,2

430 Personen befinden sich derzeit in Mönchengladbach in Quarantäne. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Zahl der Infizierten steigt täglich an. Mönchengladbach hat mittlerweile die fünfthöchste Inzidenz in Deutschland. Doch die Zahl der Covid-19-Patienten auf Gladbacher Intensivstationen bleibt bei null.

55 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Mittwochmorgen (Stand: 8 Uhr) gemeldet – nachdem am Vortag nur zwei Nachweise bekannt geworden sind. Der leichte Abfall der Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag ist damit wieder hinfällig. Am Mittwoch steigt die Inzidenz für Mönchengladbach auf 68,2.