Corona-Zahlen in Mönchengladbach (23. Mai 2021) : Inzidenz steigt am Pfingstwochenende leicht an

Inzidenz steigt am Pfingstwochenende leicht an

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (23. Mai 2021)

60 neue Nachweise gab es am Wochenende in Mönchengladbach. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Von der 100er-Grenze, ab der die Bundesnotbremse greift, ist Mönchengladbach aber derzeit weit entfernt. Das Gesundheitsamt meldete am Wochenende 60 neue Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach an Pfingstsonntag nur leicht gestiegen. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts lag dieser Wert, der für Lockerungen oder Verschärfungen relevant ist, bei 70,5. Erst ab 100 greift die Bundesnotbremse, dann müsste etwa Außengastronomie wieder schließen.

Am Wochenende registrierte das Gesundheitsamt in Mönchengladbach insgesamt 60 neue positive Nachweise. Damit waren am Sonntag 412 Gladbacher aktuell mit dem Coronavirus infiziert.