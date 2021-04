Kommentar : Bitte kein Weihnachten im Mai!

Meinung Mönchengladbach Angesichts einer steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen müssen wir uns alle darum bemühen, dass sich eine so zugespitzte Situation wie Ende 2020 nicht wiederholt.

Erinnern Sie sich noch an Weihnachten? Mehr als 1200 Corona-Infizierte in der Stadt, mehr als 30 Covid-Patienten auf den Intensivstationen gab es um diese Zeit. Am 15. April 2021 waren wir bei 688 aktuell Infizierten und bei halb so vielen Covid-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung. Weihnachten war das Personal, das Covid-Patienten betreute, noch nicht geimpft, sorgten auch Corona-Infektionen unter Mitarbeitern und die dann nötigen Quarantänemaßnahmen für Personalengpässe. Nicht die Zahl der aufstellbaren Betten erwies sich als das größte Problem, sondern die verfügbare Zahl an geschulten Kräften vor allem auf Intensiv- und Covid-Isolierstationen. Heute ist das Klinikpersonal geimpft – also alles gut?