Im Tiergarten Odenkirchen : Begeisterung auf beiden Seiten des Zauns

Foto: bauch, jana (jaba) 9 Bilder Tiere und Menschen im wieder geöffneten Tiergarten Odenkirchen

Mönchengladbach Der Tiergarten in Odenkirchen hat seit Montag wieder geöffnet. Menschen und Tiere freuten sich gleichermaßen über den Besuch. Wer Glück hatte, konnte sogar einen Blick auf ein Känguru-Neugeborenes werfen.

Viel Zeit blieb den Besuchern des Tiergartens in Odenkirchen nicht, um sich vorzubereiten. Dass die Anlage am Montag öffnen würde, hatten die Betreiber erst am Sonntag bekanntgegeben. Das hielt Eltern und Großeltern aber nicht davon ab, das zurückgewonnene Stück Freiheit mit ihren Kindern und Enkelkindern sofort auszukosten. Die Regeln, die aufgrund der Corona-Krise im Tiergarten vorerst gelten, halten sich aber in Grenzen.

„Die Tiere freuen sich vermutlich genauso sehr wie wir“, sagt Silke Hoppen, die mit ihrer Frau Eli und Tochter Anni am Gehege der Rotnackenwallabys steht. Die kleinen, pelzigen Kängurus drängen sich dicht an den Zaun, nehmen gierig das dargebotene Futter in Empfang. Eines der Tiere hat sogar Nachwuchs im Beutel, hin und wieder schaut eine Pfote daraus hervor, sehr zur Begeisterung der Besucher. „Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, ganz viel an der frischen Luft zu sein“, erzählt Hoppen. Als Inhaber einer Jahreskarte sind die drei froh, dass sie jetzt wieder regelmäßig in den Tiergarten gehen können.

Vorerst dürfen nicht mehr als 400 Besucher gleichzeitig auf das 4,2 Hektar große Gelände. „Das ist die Auflage, die wir bekommen haben“, erklärt Zoopädagogin Sandra Mäger. Die Außengehege des Tiergartens sind alle geöffnet, nur die Tierhäuser bleiben geschlossen. „Es ist bei uns unter freiem Himmel zwar keine Pflicht, wir bitten aber darum, eine Maske aufzusetzen, wenn mehrere Familien an einem Gehege zusammenkommen.“ Die Gastronomie bleibt ebenfalls vorerst geschlossen, am Kiosk gibt es aber Snacks und Getränke zum Mitnehmen. Große Schilder am Eingang machen darauf aufmerksam, dass die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln auch im Tiergarten gelten.

Niko Elfers, Tochter Jana (5) und seine Frau Hyoung Yee füttern die Ziegen des Tiergartens. Foto: bauch, jana (jaba)

Am ersten Montagvormittag seien etwa durchschnittlich viele Besucher gekommen, sagt Mäger. „Nicht so viele, wie in den Ferien, aber durchaus so viele wie an einem Wochentag.“ Für alle Besucher, mit denen wir gesprochen haben, ist es eine große Erleichterung, mit ihren Kindern wieder herzukommen. Niko Elfers steht mit seiner Frau Hyoung Yee und Tochter Jana (5) am Seehundbecken. „Wir sind aus Düsseldorf hergekommen, weil da noch alles zu hat“, sagt er. Elfers ist Lehrer am Berufskolleg Platz der Republik und kennt den Tiergarten daher. „Tiergärten und Spielplätze, man wertschätzt das jetzt mehr.“