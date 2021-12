Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 8. Dezember 2021) : Die Zahl der akut Infizierten sinkt

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt wieder rapide. Deutlich mehr Personen sind genesen, als sich mit Covid-19 infiziert haben. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

81 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 8. Dezember 2021 (Stand: 9 Uhr) für Mönchengladbach . Das sind fast so viele an den beiden Vortagen (jeweils 83 neue Corona-Fälle). Gleichwohl sinkt die Zahl der aktuell Infizierten von 1365 am Dienstag auf 1246 am Mittwoch. Das ist ein Minus von 119 Infizierten. Der Grund: Den 81 Neuinfektionen, die seit dem Vortag gemeldet wurden, stehen exakt 200 Fälle gegenüber, bei denen Infizierte in den Status „genesen“ gewechselt sind.

Da die Zahl der Neuinfektionen diese Woche weiterhin konstant niedriger ist als am jeweiligen Vorwochentag, sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder. Diese liegt am Mittwoch bei 156,4 – der zweitniedrigste Wert in NRW. Am Dienstag lag die Inzidenz in Mönchengladbach noch bei 198,7, am Montag bei 189,9 und am Sonntag bei 168,3. Den landesweiten Durchschnitt weist das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 290,2 aus und den Bundesschnitt mit 427,0.