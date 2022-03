Corona in Mönchengladbach : Bundeswehreinsatz im Gesundheitsamt verlängert

Mönchengladbach 20 Soldaten helfen derzeit bei der Kontaktnachverfolgung in Mönchengladbach aus. Der Einsatz ist jetzt verlängert worden – zum nunmehr zweiten Mal.

Unterstützung im Kampf gegen die Corona-Pandemie durch die Bundeswehr hat die Stadt Mönchengladbach seit Anfang Dezember. Das Landeskommando NRW hatte den Hilfeleistungsantrag der Stadt – es war der 1000. seiner Art seit Pandemiebeginn – genehmigt. Kostenpflichtiger Inhalt Damals waren 25 Soldaten in der Stadt im Einsatz – 15 im Gesundheitsamt und zehn im städtischen Impfzentrum im Nordpark. So wurden unter anderem die Kapazitäten in der Impfstelle erhöht – auf 2000 Termine täglich.

Ende Januar wurden die Hilfeleistungsanträge dann erstmals verlängert. Nur noch zehn Soldaten halfen im Impfzentrum und 20 im Corona-Lagezentrum – also bei der Kontaktnachverfolgung. Zu dem Zeitpunkt stiegen die Corona-Zahlen massiv an und das Gesundheitsamt ächzte unter der Last der Nachverfolgung. Gleichzeitig sank die Nachfrage nach Terminen für die Corona-Schutzimpfung. Mitte Februar war dann der letzte Tag der Bundeswehrsoldaten im Impfzentrum. „Aus der Bevölkerung kam viel Dankbarkeit“, erklärte Oberstleutnant Beeten damals. Seither helfen die Soldaten einzig an einer Stelle: in der Kontaktnachverfolgung.