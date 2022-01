In Mönchengladbacher Impfstellen : Boosterimpfung jetzt auch für Jugendliche möglich

Die Nachfrage nach Boosterimpfungen für Jugendliche ist hoch. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Mönchengladbach In städtischen Impfstellen können nun Zwölf- bis 17-Jährige ihre Corona-Auffrischungsimpfung erhalten. Welche Einrichtungen das anbieten.

Jugendliche können sich jetzt ebenfalls in städtischen Impfzentren und durch mobile Impfteams der Kommunen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Das regelt ein aktueller Impferlass des NRW-Gesundheitsministeriums. Dieser wird, wie die Stadt am Montagmittag mitteilte, in Mönchengladbach umgesetzt. Ab sofort sind in den städtischen Imfpstellen nach ärztlicher Aufklärung Boosterimpfungen für alle Personen ab zwölf Jahren möglich. „Die Nachfrage nach einer Auffrischungsimpfung für diese Altersgruppe ist bei Jugendlichen und Eltern groß“, sagte Oberbürgermeister Felix Heinrichs zu der Erweiterung des Impfangebots. Ähnliches ließ auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mitteilen, als der neue Erlass verkündet wurde.

Bisher haben Jugendliche nur bei niedergelassenen Ärzten eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das hat sich jetzt geändert. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Auffrischungsimpfung steht zwar noch aus. Grundsätzlich möglich ist diese aber – nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch mit dem jugendlichen Impfling beziehungsweise dessen Sorgeberechtigen.

Impftermine für Januar sind bei all diesen Stellen derzeit noch frei. Gewandelt hat sich das Impfangebot am Bethesda-Krankenhaus. Wie die Stadt mitteilt, stehen dort für die kommenden beiden Sonntage (9. und 16. Januar) zusätzliche Impfdosen von Biontech zur Verfügung. Etwa 600 Termine waren den Angaben nach am Montagmittag noch verfügbar. Anh Nguyen, Leiterin dieser Impfstelle und Leitende Oberärztin im Bethesda, betont, dass sich das Angebot auch explizit an Jugendliche ab zwölf Jahren richtet, die ihre Erst-, Zweit- oder auch Boosterimpfung erhalten können. Aber auch Über-30-Jährige können laut Stadt diesen Impfstoff für ihre Impfung erhalten. Vorher wurde dort fast ausschließlich das Vakzin von Moderna verimpft. Termine können hier online gebucht werden.