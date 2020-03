Corona-Statusbericht Mönchengladbach : Gast bespuckt Polizisten bei Partyauflösung

Eine Labormitarbeiterin nimmt ein Corona-Teströhrchen aus dem Behälter. (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Mönchengladbach Die Einsatzkräfte wollten die Feier wegen Verstoßes gegen die Kontaktsperre auflösen. Die Zahl der akut an Covid-19-Erkrankten ist erneut leicht gesunken. Die Verbraucherberatung bietet eine neue Hotline.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizisten sind am Montagabend tätlich angegriffen und massiv bedroht worden, als sie eine private Party wegen der Kontaktsperre auflösen wollten. Angezeigt wurde ein 29-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein, der vorübergehend im Polizeigewahrsam, wo er in die Ausnüchterungszelle gesteckt wurde. Das Ordnungsamt war nach einem Hinweis zu einem Mehrfamilienhaus an der Krefelder Straße ausgerückt. Als die Mitarbeiter die Personalien der der Party-Gäste aufnehmen wollten, sei ihnen sofort eine aggressiven Grundstimmung entgegengeschlagen. Der 29-Jährige habe versucht, sie körperlich anzugreifen und sie verbal mit dem Tod bedroht. Daraufhin zogen sich die Ordnungsamtsmitarbeiter ins Treppenhaus zurück und alarmierten die Polizei.

Der Polizeieinsatz – in Begleitung von Diensthund "Champ" – schien zunächst geordnet und ruhig abzulaufen. Doch der 29-Jährige kam der mehrfach Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nach, drohte auch den Polizeibeamten mit dem Tod, ballte seine Hände zu Fäusten und schlug in Richtung eines Polizisten, der daraufhin Pfefferspray einsetzte. Der tretende und schlagende Mann wurde daraufhin gefesselt. Laut Polizeibericht spuckte der 29-Jährige einem Beamten ins Gesicht, schrie lauthals und spuckte weiter in Richtung Polizisten und auf den Streifenwagen. Er erhält nun eine Strafanzeige.

Status-Bericht Aktuell sind 114 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Das sind fünf weniger als am Montag. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Dienstag, 31. März (Stand: 9 Uhr) vier neue positive Nachweise, aber auch neun weitere Menschen, die die Erkrankung überstanden haben. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 182 (Vortag: 178) gestiegen. Die Zahl der negativen Nachweise hat sich um 126 auf 1229 (Vortag: 1103) erhöht. 38 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 415 Personen (Vortag: 408) in Quarantäne. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 67 (Vortag: 58) gestiegen. 25 Personen werden aktuell im Krankenhaus behandelt.

Neue Wege beim Volksverein Um in der aktuellen Zeit miteinander im Kontakt zu bleiben, bietet der Volksverein jetzt Live-Angebote auf seiner Facebook-Seite an. Telefonisch und per E-Mail wird weiterhin beraten, denn auch in größter Not und Sorge müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Zuspruch und Unterstützung nicht verzichten. Jetzt sind auch Koch-, Back, Bastel- und Bewegungsangebote geplant, die zum Mitmachen einladen. Ankündigungen, Materiallisten und Instruktionen werden jeweils im Vorhinein über Facebook kommuniziert. Mitarbeiter des Volksvereins werden darüber hinaus bei Bedarf mit Materialien sowie Spielen, Büchern, etc. versorgt, um sich die freie Zeit entsprechend zu gestalten.

Blutspende Wer gesund und fit ist, kann auch jetzt noch Blut spenden, sagt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die nächste Gelegenheit dazu in Mönchengladbach ist am Donnerstag, 2. April, von 14.30 bis 18.30 Uhr im Jugendheim Gereonshaus am Vikarienweg in Giesenkirchen. „Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen“, teilte das DRK mit. Wer in den letzten vier Wochen im Ausland war, darf ebenfalls nicht Blut spenden. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten. Blutspender werden ebenfalls gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet. Für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise, so das DRK.

Neue Hotline Manche Verbraucher trifft die Corona-Krise besonders hart. Sie verlieren ihren Job, müssen von Kurzarbeitergeld leben und können ihren Strom, ihre Miete oder ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Für diese Fälle hat der Gesetzgeber Sonderregelungen und Hilfen beschlossen. Diese als Verbraucher zu nutzen, ist jedoch nicht ganz einfach. Die Verbraucherzentrale in Mönchengladbach bietet daher ab sofort mit einer speziellen Hotline Unterstützung bei finanziellen Problemlagen. Egal ob es sich um Probleme mit der Hausbank, Stromschulden oder Geldsorgen handelt: Allen, die Rat suchen, soll montags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr unter der 02166 398-4103 schnell und unkompliziert geholfen werden.

Beratung und Vertretung zur Existenzsicherung und bei Zahlungsunfähigkeit erfolgen für Verbraucher kostenlos.

(RP)