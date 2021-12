Aktion zur Corona-Impfung in Mönchengladbach : Impfsorgen? Ärzte beraten am RP-Telefon

Mönchengladbach Viele Menschen sind sich immer noch unsicher, ob sie sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen sollen. Die Fragen, die sie dabei bewegen, möchten drei Mediziner beantworten – auf verständliche Weise und unkompliziert erreichbar.

Auch wenn sich die Zahl der in Mönchengladbach vorgenommenen Erstimpfungen gegen das Coronavirus langsam der 200.000er-Marke nähert und die Impfrate in Nordrhein-Westfalen höher ist als in etlichen anderen Bundesländern: Die durch eine hohe Impfrate erhoffte Herdenimmunität ist noch nicht erreicht; immer noch überlegen viele Menschen, ob sie sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen sollen. Drei Mönchengladbacher Ärzte wollen Unentschlossene und Unsichere beraten und ihnen Entscheidungshilfen geben. Am Montag, 13. Dezember, werden Bernd Randerath, Regine Becker und Ralph Köllges Lesern der Rheinische Post zwei Stunden lang am RP-Telefon Antworten geben zu Fragen und Sorgen rund um das Thema Corona-Impfung. Die Anrufer müssen ihren Namen dabei nicht nennen, sie können anonym bleiben. Zudem gibt es die Möglichkeit, Fragen an die drei Mediziner bereits ab sofort per E-Mail einzureichen.

„Wir möchten damit ein niedrigschwelliges Beratungsangebot machen“, sagt Bernd Randerath über diese Aktion. Er denkt dabei unter anderem an Personen, die keinen Hausarzt haben, den sie fragen können, oder denen andere Wege, sich ein fundiertes Urteil zu bilden, zu kompliziert erscheinen. Randerath, Köllges und Becker haben in ihren Praxen oder auch im Impfzentrum in den verangenen Monaten schon Erfahrungen mit der Corona-Impfung gesammelt und Menschen immunisiert.

Info So erreichen Sie die Mediziner Termin und Rufnummern Telefonisch sind die Experten am Montag, 13. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr unter den drei Rufnummern 02161 244151, 02161 244152 und 02161 244153 zu erreichen. Mail Leser können aber auch schon früher ihre Fragen per E-Mail einreichen. Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage an folgende Adresse:

aktionen.mg@rheinische-post.de. Sie können auch anonym schreiben. Die Leser, die auf diesem Weg Rat suchen, erhalten die Auskünfte von den Ärzten per E-Mail. Die in der Redaktion eingegangenen Mails werden anschließend von der Rheinischen Post gelöscht. Berichterstattung Über die Themen, die bei der Aktion angesprochen werden, wollen wir in unserer Zeitung und online berichten – natürlich ohne dabei die Namen von Einsendern oder Anrufern zu nennen.

Wer sich also hinsichtlich der Veträglichkeit und möglicher Nebenwirkungen von Impfungen und der unterschiedlichen Impfstoffe gegen das Virus unsicher ist, wer vielleicht an chronischen Krankheiten leidet und sich deshalb fragt, ob er geimpft werden kann, wer Fragen zur Impfung von Kindern und Jugendlichen, zur Immunisierung in der Schwangerschaft, zu Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung hat, der kann solche und ähnliche Fragen im Gespräch mit einem der Ärzte am Telefon oder per E-Mail klären. Es geht also um medizinische Fragen. Wichtig: Es ist eine reine Beratungsaktion, bei der keine Impftermine vereinbart oder vermittelt werden können!

