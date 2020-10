Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 19. Oktober)

Acht neue positive Nachweise des Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Montag, 19. Oktober. Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 19. Oktober, (Stand: 9 Uhr) in Mönchengladbach. Der Sieben-Tage-Wert steigt weiter, liegt aber noch unter der 50er-Marke.

Die Zahl der Infizierten in der Stadt ist am Montag wieder etwas gesunken. Aktuell sind laut Mitteilung der Stadt 143 (Vortag: 151) Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.