Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 1. April 2022) : Acht Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Mönchengladbach Seit einer Woche ist die Zahl intensivmedizinisch behandelter Corona-Patienten in Mönchengladbach im einstelligen Bereich. Dabei sind weiterhin mehr als 4500 Bürger infiziert. Die Werte im Überblick.

395 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 1. April, gemeldet. Das sind weniger als an den drei Vortagen (476 am Donnerstag, 598 am Mittwoch, 475 am Dienstag), aber mehr als zu Wochenbeginn (265 am Montag).