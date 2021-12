Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 23. Dezember 2021) : Abwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz setzt sich fort

Das RKI meldet für Mönchengladbach eine Sieben-Tage-Fallzahl von 435. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Die Zahl der akut Infizierten sinkt. Die Quarantäne-Fälle werden derweil seit einer Woche nicht veröffnetlicht. Woran das liegt - und wie es um die anderen Kennzahlen steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

64 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt von Mittwoch auf Donnerstag, 23. Dezember, verzeichnet. Das geht aus einer Meldung der Stadt am Donnerstagmorgen (Stand: 9 Uhr) hervor. Das sind etwas weniger als am Vortag (81 Neuinfektionen) und deutlich weniger als noch vor einer Woche (180 Neuinfektionen).

Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher sinkt unter die 1000er-Marke. Laut Gesundheitsamt sind aktuell 987 Personen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Am Mittwoch waren es noch 1027, am Dienstag 1093 und am Montag 1104.

Ein solcher Abwärtstrend ist auch bei der Mönchengladbacher Sieben-Tage-Inzidenz zu beobachten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt diese derzeit bei 167,5 (Vortag: 190,6; Dienstag: 212,2). Die Stadt weist aber darauf hin, dass es aktuell „durch die dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung der Sieben-Tage-Inzidenz kommen“ kann.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom RKI auf Basis der gemeldeten Sieben-Tage-Fallzahl berechnet. Diese liegt den Angaben nach bei 435. Die Stadt hat in diesem Zeitraum aber 629 Corona-Fälle gemeldet – was eine Inzidenz von 242,2 impliziert. Dabei ist aber zu beachten, dass die in einer Woche gemeldeten Zahlen nachträglich ergänzt oder korrigiert werden (zum Beispiel kann ein Fall an einem Tag gemeldet werden aber schon früher laborbestätigt gewesen sein). Kostenpflichtiger Inhalt Eine Diskrepanz zwischen den beiden Werten (von der Stadt gemeldet und vom RKI gemeldet) ist also grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Gleichwohl war diese aber zwischenzeitlich in Mönchengladbach sehr hoch. Der Abwärtstrend der Inzidenz ist aber sowohl bei dem vom RKI gemeldeten Wert sowie dem nachgerechneten Wert (basierend auf den gemeldeten Fallzahlen der Stadt) zu verzeichnen. Und auch das Landeszentrum Gesundheit NRW zeigt auf, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach seit Ende November auf einem Abwärtstrend ist.

Lesen Sie auch Auffällig niederige Werte : Die Widersprüche in der Mönchengladbacher Corona-Inzidenz

Das RKI weist derweil jetzt schon darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel „mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist“ und die ausgewiesenen Daten daher „nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.“

Unvollständig sind zudem die von der Stadt gemeldeten Daten. Seit nunmehr einer Woche kann das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben die Quarantäne-Fälle in Mönchengladbach nicht veröffentlichen. Grund sei ein „technisches Problem“. Wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilt, werde „mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet“. Es gebe Probleme in der Software „Sormas“ nach einem Update, weswegen die erforderlichen Daten für das Gesundheitsamt nicht zu entnehmen seien. Der Stadtsprecher führt aus: „Daher wendet das Gesundheitsamt den Faktor 1,95 als Größe auf alle Infektiösen an.“ Heißt: Bei den aktuell 987 nachweislich infizierten Mönchengladbachern geht das Gesundheitsamt von einer Quarantäne-Quote von 1925 aus.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Donnerstag, 23. Dezember, 9.15 Uhr) werden aktuell 18 Corona-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Zwölf davon werden invasiv beatmet. Beide Werte sind im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Anteil der Covid-19-Patienten an den insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Vitusstadt liegt bei 21,95 Prozent. Fünf Intensivbetten sind laut Divi aktuell noch frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI mit 3,61 an. Am Vortag lag der Wert noch bei 3,53 – wurde aber nachträglich auf 4,02 korrigiert. Der bundesweite Durchschnitt liegt am Donnerstag bei 4,55.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach insgesamt 19.104 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 17.847 Personen gelten als nicht mehr infektiös. 270 Mönchengladbacher sind an oder mit Corona gestorben.

(capf)