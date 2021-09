Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Sonntag, 26. September) : 88 Neuinfektionen am Wochenende gemeldet

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 196 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt steigt wieder an. Die Zahl der Corona-Patienten auf Gladbacher Intensivstationen nimmt ebenfalls weiter zu. Eine Übersicht zu den Zahlen.

444 Menschen in Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Sonntag, 26. September 2021 (Stand: 9 Uhr). Über das Wochenende sind 88 neue positive Nachweise verzeichnet worden. 522 Personen befinden sich in Quarantäne. Am Freitag, 24. September, waren es 666 Personen.