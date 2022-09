Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 13. September 2022) : Nur noch 870 infizierte Mönchengladbacher

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt nur leich über dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Über das Wochenende wurden nur etwa 300 neue Fälle nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, die Intensivpfleger behandeln zwei Covid-Patienten.

297 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 13. September 2022, für das vergangene Wochenende (also für den Zeitraum von Samstag, 10. September bis Dienstag, 13. September) gemeldet. Die Zahl der akut infizierten Bürger sinkt damit auf 870. Am Freitag lag der Wert noch bei 1163.