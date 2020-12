Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 10. Dezember) : 81 Neuinfektionen und der 86. Todesfall

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag, 10. Dezember, gesunken. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Donnerstag, 10. Dezember, den 86. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem haben sich 81 weitere Bürger nachweislich angesteckt.

Laut Mitteilung der Stadt ist ein weiterer Mönchengladbacher an Covid-19 gestorben. Ob der Patient (Jahrgang 1925) unter Vorerkrankungen gelitten hat, konnte das Gesundheitsamt bisher noch nicht ermitteln. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 86 Personen in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben. Seit dem Vortag sind 81 neue Nachweise hinzugekommen.