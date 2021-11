Stadt Mönchengladbach kündigt an : Ab Dezember 720 Impftermine pro Tag im Nordpark

Stadt Mönchengladbach kündigt an

Die Stadt kündigt eine deutliche Ausweitung des Impfangebots an. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mönchengladbach Die Stadt will das Angebot für Coronaimpfungen „deutlich“ ausweiten. An bis zu fünf Tagen pro Woche sollen ab 1. Dezember im Impfzentrum im Nordpark täglich 720 Termine zur Verfügung stehen.

(RP) „Der Großteil soll über ein Online-Terminportal vergeben werden. Jeden Tag halten wir aber auch ein Kontingent an Terminen für ältere Menschen ohne Online-Zugang frei. Diese Termine können dann über eine Telefonhotline reserviert werden“, kündigte die Stadt an.

Die Impfaktion am vergangenen Samstag im Impfzentrum im Nordpark habe deutlich mehr Menschen erreicht als im Minto und bei Karstadt. Während der Anteil der Erstimpfungen dort zuletzt mit 144 bei 21,5 Prozent gelegen habe, sei er im Nordpark mit 505 Erstimpfungen auf rund 35 Prozent gestiegen, so Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Von rund 1.500 Personen, die am vorigen Samstag im Nordpark geimpft wurden, seien 344 aus Nachbarkommunen gekommen.