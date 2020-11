Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Donnerstag, 26. November) : 70. Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Donnerstag, 26. November)

Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach hat einen weiteren Verstorbenen durch das Coronavirus gemeldet. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Donnerstag, 26. November, den insgesamt 70. Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. 68 weitere Menschen sind positiv getestet worden.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall bestätigt. Ein Patient (Jahrgang 1943) starb mit Vorerkrankungen an Covid-19 im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie sind 70 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 verstorben.