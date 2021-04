Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 9. April 2021) : 66 Neuinfektionen und sinkende Inzidenz

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 9. April 2021)

66 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt Mönchengladbach am Freitag. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag, 9. April, erneut gesunken. Die Stadt Mönchengladbach meldete allerdings 66 neue positive Nachweise mit dem Coronavirus. Das sind erneut mehr als am Vortag.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Freitag, 9. April, 66 neue positive Nachweise des Coronavirus. Am Freitag waren 596 Personen in der Stadt mit dem Virus infiziert.