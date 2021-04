Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 22. April) : 60 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt

In Mönchengladbach gab es am Donnerstag 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet für Donnerstag, 22. April, 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken.

Insgesamt 805 Personen in Mönchengladbach sind laut Mitteilung der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Mittwoch 60 neue positive Nachweise (Stand: 10 Uhr).

Seit März 2020 wurde das Virus bei 9342 (Vortag: 9282) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 8323 (Vortag: 8303) Personen nicht mehr infektiös. In Quarantäne waren 3019 (Vortag: 2948) Personen. Davon wurden 55 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister mussten am Freitagvormittag 15 Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt werden, fünf davon unter invasiver Beatmung. Fünf Betten von insgesamt 85 waren noch frei (Stand: 12 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mönchengladbach am Donnerstag bei 125,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am Sonntag hatte der Wertnoch 154 betragen.