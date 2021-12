Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 6. Dezember 2021) : Die drittniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW

Die drittniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 493 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Obwohl der Sieben-Tage-Wert wieder sprunghaft gestiegen ist, weist Mönchengladbach eine der niedrigsten Inzidenzen im Land auf. Weiter liegen viele Corona-Patienten auf der Intensivstation.

83 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 6. Dezember 2021 (Stand: 9 Uhr) für die Vitusstadt gemeldet. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Mönchengladbacher auf 1330 (Vortag: 1284). 1459 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne (Vortag: 1443).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft auf 189,9. Am Sonntag lag diese noch bei 168,3 – war aber zuvor rapide (um 42) gesunken. Am Freitag wies das Robert-Koch-Institut (RKI) für Mönchengladbach noch eine Inzidenz von 210,3 aus.

Trotz des Anstiegs hat Mönchengladbach aktuell mit eine der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen in ganz NRW. Der Durchschnitt im Land liegt bei 290,3. Einzig Münster (Inzidenz von 136,9) und der Hochsauerlandkreis (188,0) haben aktuell niedrigere Werte als Mönchengladbach (189,9). Den höchsten Wert in NRW weist das RKI für den Oberbergischen Kreis (429,2) aus. Der Bundesschnitt ist sogar noch höher und liegt bei 441,9.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Montag, 6. Dezember 2021, 12.15 Uhr) werden in Mönchengladbacher Krankenhäusern 19 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Sieben davon werden invasiv beatmet. Von den insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Stadt sind aktuell sieben frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 23,17 Prozent.