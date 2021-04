Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 26. April) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zu Wochenbeginn in Mönchengladbach erneut gestiegen. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Außerdem verzeichnete das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach erneut eine hohe Zahl an Neuinfektionen.

Ein weiterer Mönchengladbacher Bürger ist mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. Das hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 26. April, bestätigt. Der Patient (Jahrgang 1939) ist im Krankenhaus gestorben und hatte unter Vorerkrankungen gelitten. Seit Beginn der Pandemie sind damit 217 Mönchengladbacher mit oder an Covid-19 gestorben.