Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 3. Mai) : 53 Neuinfektionen, Inzidenz steigt über 150

In Mönchengladbach gab es am Montag 53 Neuinfektionen. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet am Montag 53 Neuinfektionen für Mönchengladbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz macht einen großen Sprung und liegt wieder über der kritischen 150er-Marke.

Laut Meldung der Stadt verzeichnet das Gesundheitsamt in Mönchengladbach am Montag (Stand: 9 Uhr) 53 neue positive Nachweise auf das Coronavirus . Damit sind aktuell 828 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Laut Divi-Intensivregister lagen am Montagvormittag (Stand: 10 Uhr) 16 Covid-19-Patienten auf Mönchengladbacher Intensivstationen, sieben davon mussten invasiv beatmet werden. Acht der 83 Intensivbetten waren am Sonntagvormittag noch frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Mönchengladbach ist indes am Montag stark angestiegen und liegt bei 151,7. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 133,7 gelegen. Liegt dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 150, hat das Folgen für den Einzelhandel: Es dürften dann keine Kunden mehr in die Geschäfte, es wäre nur noch der Abhol- und Lieferservice erlaubt.