Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 23. März 2022) : 50.000 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladach liegt laut RKI aktuell bei 2795. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Fast 700 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt verzeichnet. Die Zahl der akut Erkrankten steigt, die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auf dem Niveau der Vortage. Die Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Beginn der Pandemie hat das städtische Gesundheitsamt insgesamt 50.011 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern registriert. Der erste Fall war am 26. Februar 2020 bekannt geworden. Seither steigt die Zahl quasi täglich an. Am Mittwoch, 23. März 2022, meldet die Stadt 698 neue Corona-Fälle – deutlich mehr als an den Vortagen (348 gemeldete Infektionen am Dienstag, 167 am Montag).

Akut infiziert sind laut Stadt noch 3970 Mönchengladbacher (Vortag: 3633). Von den insgesamt 50.011 bestätigten Fällen gelten die Betroffenen in 45.740 Fällen als nicht mehr infektiös. 301 sind mit oder an Covid-19 gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch leicht auf 1076,4 (Vortag: 1057,5). Damit bleibt der Wert aber auf dem Niveau der vergangenen Tage (1054,8 am Montag, 1065,6 am Sonntag, 1018,2 am Freitag). Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 1399,2 (Vortag: 1416,2) und der Bundesschnitt bei 1734,2 (Vortag: 1733,4). Zehn Städte und Landkreise in NRW weisen dreistellige Werte (also unter 1000) auf. Der Landkreis Steinfurt verzeichnet mit 805,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Land.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 23. März, 12.18 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Sechs davon werden invasiv beatmet. Acht der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 9,8 Prozent. Landesweit sind derzeit 11,5 Prozent (599 von 5197) der Gesamtzahl der Intensivbetten nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW ist weiter rückläufig. Das RKI gibt diese am Mittwoch tagesaktuell mit 6,99 an. Am Vortag wurde ein Wert von 7,32 gemeldet, der aber durch Nachmeldungen mittlerweile auf 8,62 korrigiert wurde. Der bundesweite Schnitt liegt den Angaben zufolge derzeit bei 7,23 (Vortag: 7,08 gemeldet und auf 8,56 korrigiert).

(capf)