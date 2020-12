Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 21. Dezember) : Stadt meldet 50 Neuinfektionen

50 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt in Mönchengladbach am Montag gemeldet. Foto: dpa/Michael Kappeler

Mönchengladbach 50 weitere Mönchengladbacher haben sich laut städtischem Gesundheitsamt nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Bürger in Quarantäne ist am Montag, 21. Dezember, wieder etwas gesunken.

Laut Mitteilung des städtischen Gesundheitsamts waren am Montag 1180 Personen (Vortag: 1194) in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete 50 neue positive Nachweise.

Seit März wurde das Virus bei 5120 Personen (Vortag: 5070) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 3843 Personen (Vortag: 3779) bereits genesen. 2149 Personen (Vortag: 2233) waren am Montag in Quarantäne, davon wurden 69 im Krankenhaus behandelt – 32 auf der Intensivstation, 15 wurden invasiv beatmet. Laut Divi-Intensivregister waren am Montagvormittag noch sieben Intensivbetten frei.