Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 8. November 2022) : Fast 500 Neuinfektionen über das Wochenende registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt über dem Bundes- und dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Die Zahl der akut infizierten Bürger ist trotzdem gesunken, die Sieben-Tage-Inzidenz stabil geblieben. Die Werte zur Pandemie im Detail.

1267 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 8. November 2022. Über das Wochenende (also der Zeitraum von Samstag, 5. November, bis Dienstag, 8. November) wurden demnach 487 neue Fälle registriert. Diese werden aber in der einen Menge bei Weitem kompensiert durch die 771 Fälle, in denen Infizierte wieder als genesen gelten. Dadurch sank die Zahl der Infizierten von Freitag (1551) bis Dienstag (1267) sogar ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in dem Zeitraum hingegen gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert für Mönchengladbach am Dienstag mit 348,3 (Freitag: 343,7) an. Der landesweite Durchschnitt wird derzeit mit 333,9 und der Bundesschnitt mit 282,9 beziffert.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 8. November 2022, 11.18 Uhr) sieben Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Davon werden zwei Patienten invasiv beatmet. Drei der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 3,7 Prozent. Landesweit sind 10,5 Prozent der Intensivbetten (525 von 5020) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 7,45 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,83 beziffert, durch Nachmeldungen aber nachträglich auf 9,06 nach oben korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt derweil bei 7,23 (Vortag: 6,64 gemeldet, auf 8,08 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 106.393 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 104.764 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 362 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)