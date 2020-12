Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 15. Dezember) : 48 Neuinfizierte und ein weiterer Todesfall

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Dienstag, 15. Dezember, einen weiteren Todesfall gemeldet. Außerdem haben sich seit dem Vortag 48 weitere Mönchengladbacher mit dem Coronavirus infiziert.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag, 15. Dezember, einen weiteren Todesfall bestätigt. Eine Patientin (Jahrgang 1928) mit Vorerkrankungen verstarb an Covid-19 im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie starben 91 Personen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.