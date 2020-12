Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 16. Dezember) : Ein weiterer Todesfall und 46 Neuinfektionen

Für Mönchengladbach vermeldete das Gesundheitsamt am Mittwoch 46 Neuinfektionen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Mittwoch, 16. Dezember, einen weiteren Todesfall gemeldet. Darüber hinaus haben sich 46 weitere Mönchengladbacher mit dem Coronavirus infiziert.

Das städtische Gesundheitsamt vermeldet am Mittwoch, 16. Dezember (Stand: 9 Uhr), einen weiteren Todesfall. Eine Patientin (Jahrgang 1966) mit Vorerkrankungen verstarb an Covid-19 im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie starben 92 Personen aus Mönchengladbach an oder mit Covid-19.

Seit dem Vortag hat es 46 Neuinfektionen in der Stadt gegeben, damit waren am Mittwoch 1092 Personen (Vortag: 1091) in Mönchengladbach akut mit dem Coronavirus infiziert.

Seit März wurde das Virus bei 4718 Personen (Vortag: 4672) aus der Stadt nachgewiesen. Davon sind 3534 Personen (Vortag: 3490) bereits genesen. Aktuell befinden sich 2499 Personen (Vortag: 2576) in Quarantäne, davon werden 68 im Krankenhaus behandelt. 23 davon lagen auf der Intensivstation, 13 mussten am Vormittag invasiv beatmet werden, wie aus dem Divi-Intensivregister für Erwachsene hervorgeht. Zwölf Intensivbetten waren nach Angaben des Portals am Mittwochvormittag noch frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 160,9 gesunken. Am Vortag betrug der Wert noch 175,8.

(RP)