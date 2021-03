Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 18. März) : Sieben-Tage-Inzidenz springt deutlich über 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag deutlich über die 50 gesprungen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Fast doppelt so viele Neuinfektionen wie noch am Vortag hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 18. März, verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz machte einen deutlichen Sprung nach oben. Und auch der Anteil der Mutanten ist gewachsen.

Es ist die höchste Zahl an Neuinfektionen für einen Tag seit Januar, die das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 18. März, gemeldet hat. 46 neue positive verzeichnete die Behörde seit dem Vortag. Einen besonderen Infektionsherd gab es laut Auskunft eines Stadtsprechers nicht. „Es gab viele Neuinfektionen quer durchs Stadtgebiet.“ Die Gesamtzahl der Infizierten wuchs damit auf 290.

Der Anteil der Mutationen unter den Neuinfektionen wächst zudem und liegt inzwischen bei mehr als einem Fünftel. „Von den 1075 Neuinfektionen seit dem 22. Januar sind rund 19 Prozent auf die britische und 1,6 Prozent auf die afrikanische Variante zurückzuführen“, erklärte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Vor einer Woche lag der Gesamtanteil der Varianten an den Neuinfektionen noch bei 14,23 Prozent. Insgesamt stellten sich bisher 205 der untersuchten Proben seit dem 22. Januar als Mutations-Fälle heraus. Ein Großteil entfällt dabei weiter auf die britische Variante (188).

Die große Zahl der Neuinfektionen, die am Donnerstag gemeldet wurden, wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus. Diese ist um fast zehn deutlich über die 50er-Marke gesprungen: 56,7 Mönchengladbacher pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 7823 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 7328 (Vortag: 7303) Personen nicht mehr infektiös. Am Donnerstag waren auch deutlich mehr Mönchengladbacher in Quarantäne als am Vortag. diese Zahl stieg um 216 auf 1497. Davon wurden 18 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-intensivregister kümmerten sich die Ärzte auf den Mönchengladbacher Intensivstationen am Freitagvormittag um sechs Covid-19-Patienten, drei Menschen bekamen eine invasive Beatmung. Frei waren den Angaben nach fünf Betten.

(are/RP)