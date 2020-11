Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Dienstag, 3. November) : 42 Neuinfektionen mit Coronavirus

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Dienstag, 3. November)

42 neue positive Nachweise meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Mönchengladbach ist am Dienstag, 3. November, leicht gesunken. Die Stadt verzeichnete 42 neue positive Nachweise. 51 Corona-Patienten liegen aktuell im Krankenhaus.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Mönchengladbacher ist am Dienstag, 3. November, auf 494 gesunken. Am Montag waren es noch insgesamt sieben Personen mehr. Das städtische Gesundheitsamt verzeichnet am Dienstag 42 neue positive Nachweise.