Was die Verordnungen auch in Mönchengladbach bedeuten : Das verwirrende Dickicht der Corona-Regeln

Am Arbeitsplatz gilt grundsätzlich die 3G-Regel. Foto: dpa/Danny Gohlke

Mönchengladbach Für Gäste gilt die 2G-plus-Regel, und dennoch dürfen Ungeimpfte im Restaurant sein – wie kann das sein? Ein Überblick über Auflagen und Ausnahmen.

Sonntagabend beim Griechen: Wir betreten das Restaurant mit gezücktem Smartphone, Impfpass und Personalausweisen. Klar, denn in der Gastronomie gilt für Besucher, die im Lokal speisen wollen, die 2G-plus-Regel. Grundsätzlich. Sind Gäste aber schon geboostert, sieht‘s anders aus: Dreimal gegen das Coronavirus Geimpfte dürfen ohne negativen Test im Restaurant speisen. Doch es gibt auch Menschen, die sich ungeimpft im Raum aufhalten dürfen: das Personal. Denn in der Gastronomie – wie überall am Arbeitsplatz – gilt die 3G-Regel. Ein negatives Testergebnis genügt also. Etwas kurios, aber so sieht es das Gesetz vor.

Eine allgemeine Impfpflicht wird zwar kontrovers diskutiert. Aber noch gibt es sie nicht. Mithin gilt bis auf Weiteres, was ein Sprecher der Stadtverwaltung so erläutert: „Der Zutritt zur Arbeitsstätte ist nur noch Beschäftigten mit 3G-Status erlaubt.“ Andernfalls wären Ungeimpfte vom Berufsleben ausgeschlossen, sofern sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Arbeitgeber sind verpflichtet, die nötigen Nachweise – also auch ein negatives Testergebnis eines ungeimpften Mitarbeiters – vor Betreten der Arbeitsstätte zu kontrollieren. Zweimal pro Woche müssen sie ein Testangebot machen. Verstöße werden mit Bußgeld geahndet und können für Beschäftigte arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Diese Regeln gelten derzeit grundsätzlich für alle Arbeitsplätze, ob Busfahrer, Supermarkt-Kassiererin, Maschinenschlosser oder Volkshochschuldozent. Und das, obwohl zum Beispiel die Volkshochschule Mönchengladbach Menschen, die an Kursen teilnehmen wollen, zur Auflage macht: „An VHS-Veranstaltungen dürfen nur geimpfte oder genesene Personen teilnehmen (in den Gebäuden des Math.-Nat.-Gymnasiums und des Hugo-Junkers-Gymnasiums ist zusätzlich für alle Personen ein Negativtest erforderlich).“ Für Schulabschluss-Lehrgänge und Deutschkurse gibt es Sonderkonditionen.

Auch von der 3G-Regel am Arbeitsplatz gibt es verschärfende Ausnahmen: Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Heimen müssen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind, regelmäßig einen negativen Test vorlegen. Seit 10. Januar muss auch geimpftes oder genesenes Personal an Grund- und weiterführenden Schulen an regelmäßigen Tests in den Schulen teilnehmen oder einen negativen Schnelltest vorweisen.

Spezielle Regeln gelten für berufliche Tätigkeiten, bei denen keine Maske getragen werden kann – etwa für Gesangs- und Blasmusiklehrer. Sind sie ungeimpft, müssen sie ein negatives PCR-Test-Ergebnis vorlegen. Doch auch geimpfte Lehrer für Gesang und Blasinstrumente müssen aktuell negativ getestet ein, allerdings genügt dafür ein Antigen-Schnelltest. Musiklehrer an Grundschulen müssen sogar tagesaktuell getestet (Schnelltest) sein, auch wenn sie geimpft sind.