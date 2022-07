Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 1. Juli 2022) : 384 Neuinfektionen – drei Covid-19-Intensivpatienten

Mönchengladbach Die Corona-Lage in Mönchengladbach entspannt sich nicht – wird allerdings auch nicht schlimmer. Die wichtigsten Werte im Überblick.

384 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 1. Juli, gemeldet. Das sind ähnlich viele wie an den beiden Vortagen (364 am Donnerstag und 371 am Mittwoch). Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher steigt minimal auf 2790 (Vortag: 2747).