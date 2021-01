Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 21. Januar) : 38 Neuinfektionen und zwei weitere Tote

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist am Donnerstag, 21. Januar, auf 161 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete außerdem 38 Neuinfektionen in Mönchengladbach.

Zwei weitere Mönchengladbacher sind an und mit dem Coronavirus gestorben. Das bestätigte das Gesundheitsamt am Donnerstag, 21. Januar. Die Patienten (Jahrgang 1934 und 1961) starben laut Mitteilung der Stadt im Krankenhaus. Vorerkrankungen waren demnach bei beiden bekannt. Eine Person lebte vor ihrer Erkrankung in einem Pflegeheim. Seit Beginn der Pandemie verstarben 161 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.