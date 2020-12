Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Dienstag, 8. Dezember) : 37 Neuinfektionen und zwei weitere Tote

Mönchengladbach 37 Mönchengladbacher haben sich nach Meldung des städtischen Gesundheitsamts neu mit dem Coronavirus infiziert. Zudem meldete das Amt am Dienstag, 8. Dezember, zwei weitere Menschen, die an Covid-19 gestorben sind.

Das Gesundheitsamt bestätigte am Morgen, dass zwei weitere Menschen an Covid-19 gestorben sind. Eine Patientin (Jahrgang 1944) starb ohne Vorerkrankungen an Covid-19 im Krankenhaus. Sie lebte bis vor ihrem Krankenhausaufenthalt in einem Pflegeheim, teilte die Stadt mit. Eine weitere Patientin (Jahrgang 1932) verstarb ebenfalls ohne Vorerkrankungen an Covid-19 im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 84 Personen in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben.