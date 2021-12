Jüngstes Corona-Todesopfer in Mönchengladbach : 37-Jähriger stirbt nach Covid-Infektion ohne Impfung

Mönchengladbach Er ist der jüngste Corona-Tote in Mönchengladbach seit Pandemiebeginn. Eine Ärztin erklärt, warum jüngere Covid-Patienten im Allgemeinen zwar seltener sterben, aber nicht in jedem Fall gegen schwere Verläufe gefeit sind.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in dieser Woche ein weiterer Mönchengladbacher gestorben. Die Stadt meldete am Mittwochmorgen den Tod eines Covid-Patienten des Geburtsjahrgangs 1984. Er sei in einem Krankenhaus gestorben. Vorerkrankungen seien nicht bekannt gewesen, er sei nicht gegen das Virus geimpft gewesen, bestätigte die Stadt auf Anfrage. Es ist der 272. Todesfall unter Mönchengladbachern im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie im März 2020. Der Mann ist Daten des Landeszentrums Gesundheit zufolge der jüngste Mönchengladbacher, der mit dem Coronavirus infiziert gestorben ist. Das Zentrum führte am Mittwoch in seiner Statistik für Mönchengladbach einen männlichen Toten in der Altersgruppe zwischen 35 und 39 Jahren sowie einen männlichen Toten in der Altersgruppe zwischen 40 und 44 Jahren.