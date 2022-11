Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 4. November 2022) : Gesundheitsamt meldet 362. Covid-Todesfall in der Stadt

Mönchengladbach Ein nachweislich infizierter Mönchengladbacher ist im Krankenhaus gestorben. Wie sich die Corona-Zahlen zum Wochenende entwickelt haben.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Freitag, 4. November 2022, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, ist ein Patient des Geburtenjahrgangs 1941 im Krankenhaus gestorben. Es ist der 362. Mönchengladbacher, der seit Pandemiebeginn mit oder an Covid-19 gestorben ist.

Weiter meldet die Stadt, dass derzeit 1551 Bürger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sind etwas mehr als am Vortag (1524). Seither wurden 227 Neuinfektionen registriert, die die 199 Fälle überwiegen, in denen Patienten wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbacher klettert langsam nach oben. Am Freitag weist das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 343,7 aus. Am Donnerstag lag er bei 327,6, am Mittwoch bei 269,3. Durch den Feiertag kam es aber zu unregelmäßiger Datenübermittlung. Am Freitag vergangener Woche, 28. Oktober 2022, hatte das RKI die Wochen-Inzidenz in Mönchengladbach mit 508,4 beziffert. Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 290,1 (Vortag: 289,6) und der Landesschnitt bei 362,1 (Vortag: 361,5).