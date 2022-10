Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 18. Oktober 2022) : Stadt meldet 357. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt unter dem Bundes- und dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein nachweislich infizierter Patient ist gestorben. Außerdem sind über das Wochenende mehr als 800 Neuinfektionen registriert worden. Der Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Wie aus einer Mitteilung von Dienstag, 18. Oktober 2022, hervorgeht, ist ein nachweislich infizierter Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1944 im Krankenhaus gestorben. Es ist der 357. Bürger, der mit oder an Covid-19 gestorben ist.

Über das Wochenende, also den Zeitraum von Samstag, 15. Oktober, bis Dienstag, 18. Oktober, sind 830 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der nachweislich infizierten Mönchengladbacher sinkt damit auf 2076. Am Freitag lag der Wert noch bei 2398.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt nunmehr bei 595,4. Das geht aus den Meldedaten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Der bundesweite Durchschnitt wird derweil mit 687,5 und der Landesschnitt mit 621,4 angegeben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt laut RKI bei 11,17. Am Vortag wurde der Wert tagesaktuell mit 10,62 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 13,95 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt am Dienstag bei 11,92 (Vortag: 12,15 gemeldet, auf 14,67 korrigiert).