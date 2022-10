Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 13. Oktober 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Es ist der 356. Corona-Tote seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach. Derweil sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei steigender Infiziertenzahl.

Weiter teilt die Stadt am Donnerstag, 13. Oktober 2022, mit, dass seit dem Vortag 302 Neuinfektionen registriert wurden. Die Zahl der akut infizierten Bürger steigt damit auf 2293.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil wieder ab. Am Donnerstag gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert für Mönchengladbach mit 615,3 (Vortag: 634,1) an. Der landesweite Durchschnitt liegt mit 637,6 (Vortag: 643,0) und der Bundesdurchschnitt mit 793,8 (Vortag: 799,9) höher.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 13. Oktober 2022, 12.18 Uhr) sieben Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Drei davon werden invasiv beatmet. Sechs der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 7,6 Prozent. Landesweit sind 10,5 Prozent der Intensivbetten (514 von 4903) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 11,11 an. Am Vortag wurde ein Wert von 11,09 gemeldet, der durch Nachmeldungen aber auf 13,3 nach oben korrigiert wurde. Der Wert für den Bund liegt bei 12,23 (Vortag: 11,84 gemeldet, auf 14,49 korrigiert).