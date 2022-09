Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 29. September 2022) : Ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt steigt aktuell wieder an. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1955 ist im Krankenhaus gestorben. Zudem meldet das Gesundheitsamt fast 200 Neuinfektionen. Die Werte im Überblick.

Das Gesundheitsamt hat den 352. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach gemeldet: Ein nachweislich infizierter Patient (Jahrgang 1955) ist im Krankenhaus gestorben. Bundesweit hat das Robert-Koch-Institut (RKI) zu Donnerstag 94 Covid-Todesfälle registriert, davon 29 in NRW.

Weiter meldet die Stadt am Donnerstag, 29. September 2022, dass derzeit 1316 Mönchengladbacher (Vortag: 1164) mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit dem Vortag wurden 193 Neuinfektionen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt steigt damit weiter an. Am Donnerstag beziffert das RKI diese mit 361,7 (Vortag: 338,7). Der landesweite Durchschnitt liegt derweil bei 338,6 (Vortag: 299,7) und der Bundesschnitt bei 409,9 (Vortag: 379,6).