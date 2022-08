Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 25. August 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt über dem Landes- und Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Seit Beginn der Pandemie sind 346 Mönchengladbacher mit oder an Corona gestorben. Wie sich die Lage in der Stadt aktuell entwickelt.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Eine Patientin des Geburtenjahrgangs 1947 ist den Angaben zufolge im Krankenhaus gestorben. In der Vitusstadt ist es der 346. Corona-Todesfall seit Beginn der Pandemie. Der 345. Fall wurde vor zwei Wochen gemeldet.

Weiter teilt das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 25. August, in der Pressemeldung mit, dass 183 Neuinfektionen registriert wurden. Damit steigt die Zahl der infizierten Bürger auf 1586 (Vortag: 1489).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiter. Am Donnerstag wird der Wert mit 370,9 (Vortag: 381,6) angegeben. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 350,3 (Vortag: 375,1) und der Bundesschnitt bei 271,3 (Vortag: 275,3). Die Stadt Herne weist laut RKI in Nordrhein-Westfalen die aktuell höchste Sieben-Tage-Inzidenz (Wert von 649,9) und die Stadt Krefeld die niedrigste Inzidenz (211,6) auf.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 25. August 2022, 12.18 Uhr) drei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei der Patienten werden invasiv beatmet. Fünf der laut Divi 80 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 6,3 Prozent. Landesweit sind 13,5 Prozent der Betten nicht belegt.

Neue Impfstelle in Mönchengladbach

Die Hospitalisierungsrate für Nordrhein-Westfalen gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 5,79 an. Am Vortag lag der Wert den Angaben zufolge bei 5,61, wurde aber durch Nachmeldungen auf 6,73 korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt derzeit bei 4,36 (Vortag: 4,44 gemeldet, auf 5,16 korrigiert).