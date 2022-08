Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 2. August 2022) : Stadt meldet 344. Todesfall seit Pandemiebeginn

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt knapp über dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein Covid-19-Patient ist im Krankenhaus gestorben, die Zahl der insgesamt nachgewiesenen Corona-Fälle in der Stadt knackt die 90.000-er Marke. Aber sonst sinken die Werte.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen neuen Covid-Todesfall gemeldet. Wie aus einer Mitteilung von Dienstag, 2. August 2022, hervorgeht, ist ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher (Jahrgang 1963) im Krankenhaus gestorben. In der Stadt ist es der 344. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie.

Weiter meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag den Nachweis von 676 neuen Corona-Fällen für den Zeitraum von Samstag, 30. Juli, bis Dienstag, 2. August. Das sind verhältnismäßig wenige Neuinfektionen für ein Wochenende, wurden in der Vorwoche für Samstag bis Dienstag noch 952 neue Fälle und vor zwei Wochen 898 Fälle registriert worden.

Aktuell infiziert sind den Angaben der Stadt zufolge 1712 Mönchengladbacher. Am Freitag waren es noch 2104.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Vitusstadt gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit 464,1 an. Auch dieser Wert ist über das Wochenende gesunken und lag am Freitag noch bei 529,1. Der landesweite Durchschnitt wird derweil mit 452,0 und der Bundesschnitt mit 516,1 angegeben.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 2. August 2022, 10.18 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei davon werden invasiv beatmet. Am Freitag lag der Wert der Covid-Intensivpatienten im Stadtgebiet noch bei zehn. Acht der laut Divi 77 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Vitusstadt sind noch frei. Das entspricht 10,4 Prozent. Landesweit sind 13 Prozent der Intensivbetten (650 von 4987) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 7,03 an. Der Bundesschnitt liegt bei 6,16. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 90.494 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen wordne. In 88.438 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

