Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 28. Juli 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Vitusstadt liegt wieder über dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Gleichzeitig steigt die Zahl der Infizierten rapide an und die Sieben-Tage-Inzidenz macht einen Sprung. Die aktuellen Werte im Überblick.

Eine nachweislich mit Corona infizierte Mönchengladbacherin ist gestorben. Das hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 28. Juli 2022, gemeldet. Die Patientin des Geburtenjahrgangs 1934 starb demnach in einem Krankenhaus. Es ist der 343. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach seit Beginn der Pandemie.

Außerdem meldet die Stadt den Nachweis von 727 Neuinfektionen. Das sind bedeutend mehr als am Vortag (537 neue Fälle). Auch in der Vorwoche wurden für einen einzelnen Werktag nicht so viele Fälle auf einmal gemeldet. Die Zahl der akut infizierten Bürger liegt den Angaben zufolge nun bei 2136 (Vortag: 1679).

Die hohe Zahl der Neuinfektionen hat einen direkten Einfluss auf die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach. Diese liegt am Donnerstag bei 535,8 – und damit mehr als 100 Punkte höher als am Vortag. Am Mittwoch wurde der Wert mit 416,7 angegeben, nachdem dieser im Vergleich zum Vortag (Inzidenz von 357,8) bereits einen Sprung gemacht hatte.

Der bundesweite Durchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 630,4 (Vortag: 652,0) und der Landesschnitt bei 506,9 (Vortag: 512,3). Die Vitusstadt liegt mit ihrem Wert somit über dem Landes-, aber unter dem Bundesschnitt. Den höchsten Wert in NRW weist der Landkreis Minden-Lübbecke auf (799,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche). Und den niedrigsten die Stadt Mülheim an der Ruhr (302,5).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 28. Juli 2022, 10.18 Uhr) zehn Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Von den 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet sind noch zwölf frei. Das entspricht 14,6 Prozent. Landesweit sind 11,9 Prozent der Intensivbetten (590 von 4979) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 7,74 an. Am Vortag wurde der Wert auf 7,35 beziffert, durch Nachmeldungen aber nachträglich auf 9,32 nach oben korrigiert. Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit den Angaben zufolge bei 7,66 (Vortag: 7,08 gemeldet, auf 8,96 korrigiert). Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 89.420 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 86.941 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

