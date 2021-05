Corona-Zahlen für Mönchengladbach (Donnerstag, 27. Mai) : 34 Neuinfektionen, Inzidenz fast unter 50

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 34 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und fällt fast unter die 50er-Marke.

Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnete am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) 34 neue positive Nachweise auf das Coronavirus . Damit sind aktuell 358 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach sinkt indes weiter und beträgt 50,6. Am Vortag hatte der Wert bei 54,4 gelegen. Seit vergangenen Freitag gelten bereits zahlreiche Lockerungen für Mönchengladbach. Liegt die Inzidenz stabil unter der 50er-Marke, also an fünf Tage hintereinander, sind weitere Lockerungen in Aussicht: Unter anderem sind dann bis zu drei Haushalte ohne Personenbegrenzung treffen, die Innengastronomie dürfte öffnen und Sport wäre im freien ohne Personenbegrenzung erlaubt.