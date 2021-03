Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 30. März) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengaldbach über 100 gestiegen. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach am Dienstag, 30. März, über die 100er-Marke geklettert. Außerdem meldete das städtische Gesundheitsamt, dass eine weitere Person gestorben ist.

0Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts am Dienstag auf 108,4 gestiegen. Zuvor hatte sie sich seit dem 27. Januar zweistellig gehalten. Bevor es wieder zu strengeren Bestimmungen kommen kann, muss der Wert laut Corona-Schutzverordnung drei Tage in Folge über 100 liegen.