Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 25. Mai 2022) : 314 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch 49.141 Corona-Fälle für Mönchengladbach. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach Noch immer sind etwas mehr als 1000 Mönchengladbacher akut infiziert. Auf den hiesigen Intensivstationen werden derzeit zwei Covid-19-Patienten behandelt.

314 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 25. Mai, gemeldet. Am Vortag waren es 309. Gleichwohl sinkt die Zahl akuter Fälle weiter. Am Mittwoch beziffert die Stadt diese auf 1034 (Vortag: 1043, Montag: 1128, Freitag: 1433).