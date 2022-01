Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 19. Januar 2022) : Gesundheitsamt meldet weiteren Todesfall

Laut RKI sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach 1626 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Das städtische Gesundheitsamt hat in dieser Zeit 1872 Fälle gemeldet. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher ist im Krankenhaus gestorben. Es ist der 283. Todesfall seit Pandemiebeginn. Alle aktuellen Zahlen im Überblick.

283 Mönchengladbacher sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Mittwochmorgen, 19. Januar 2022, mit und meldet dabei einen weiteren Todesfall. Den Angaben nach ist ein Patient des Geburtenjahrgangs 1954 im Krankenhaus gestorben. Angaben zu möglichen Vorerkrankungen macht die Stadt nicht.

Ferner meldet das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen 347 neue Corona-Fälle. Am Vortag waren es 220 und am Montag sogar 443. Die Zahl der akut Infizierten liegt damit nun bei 1912 (Vortag: 1801). In Quarantäne befinden sich nach Angaben der Stadt derzeit 2261 Mönchengladbacher (Vortag: 2124).

Die tagesaktuell gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bei 626,4 – und damit niedriger als am Vortag (664,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche). Der bundesweite Inzidenzwert liegt aktuell bei 584,4 und die Landesinzidenz für NRW bei 573,2. Damit liegt Mönchengladbach über den jeweiligen Durchschnitten.

Gleichwohl regt die vom RKI gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz zur Überlegung an: Trotz vieler gemeldeter Neuinfektionen sank die Sieben-Tage-Fallzahl – und damit der Inzidenz-Wert. Laut RKI sind in den vergangenen sieben Tagen 1626 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Die Stadt hat in diesem Zeitraum 1872 Fälle gemeldet. Letzteres entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von 720,9.

Eine gewisse Diskrepanz zwischen den Meldedaten und den tagesaktuell ausgewiesenen Werten ist nicht ungewöhnlich. Eine auffällige Lücke aber war zuletzt Mitte Dezember zu verzeichnen. Kostenpflichtiger Inhalt Damals erklärte ein Stadtsprecher dies mit einem Meldeverzug, der auch im Zusammenhang mit Personalausfällen und dem Mehraufwand wegen möglicher Omikron-Fälle stand.

Nach Angaben der Stadt ist die als besonders ansteckend geltende Virusvariante Omikron mittlerweile in 624 Fällen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. Der Wert ist genau so hoch wie am Vortag. In den vergangenen sieben Tagen sind laut Stadt 62 dieser Fälle identifiziert worden.

Auskunft über die aktuelle Lage auf den Mönchengladbacher Intensivstationen gibt das Divi-Intensivregister. Den Angaben nach liegen aktuell (Stand: Mittwoch, 19. Januar, 13.15 Uhr) neun Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Sechs Patienten werden invasiv beatmet. Am Vortag wurden noch sieben Corona-Intensivpatienten (sechs invasiv beamtet) in der Stadt behandelt. Derzeit sind neun der insgesamt 82 Intensivbetten frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Mönchengladbach liegt bei 10,98 Prozent.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 2,91 an. Am Vortag wurde ein Wert von 2,84 gemeldet, der mittlerweile durch Nachmeldungen auf 3,52 korrigiert wurde.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 22.799 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern bestätigt worden. In 20.604 Fällen gelten die Personen als nicht mehr infektiös.

(capf)