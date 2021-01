Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 12. Januar) : Infizierten-Zahl sinkt knapp unter 1000

Mönchengladbach 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 12. Januar, gemeldet. Zwei weitere Menschen sind gestorben.

Die Gesamtzahl der aktuell infizierten Bürger ist leicht unter 1000 gesunken. Am Dienstag waren noch 997 Personen (Vortag: 1048) in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete 28 neue positive Nachweise.

Seit März wurde das Virus bei 6302 (Vortag: 6274) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 5162 (Vortag: 5085) bereits genesen. 1766 (Vortag: 1780) Personen waren am Dienstagvormittag in Quarantäne, davon wurden 80 im Krankenhaus behandelt. Laut Divi-Intensivregister mussten in den Mönchengladbacher Krankenhäusern 24 Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden, 14 unter invasiver Behandlung. Frei waren am Dienstag noch fünf Betten. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 154,0.