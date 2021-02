Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 26. Februar) : 28 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Mönchengladbach 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 26. Februar, verzeichnet. Außerdem bestätigte das Amt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

In Mönchengladbach waren am Freitagvormittag 444 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag sind 28 neue positive Nachweise hinzugekommen, teilte das Gesundheitsamt mit. Außerdem ist eine weitere Mönchengladbacherin gestorben. Die positiv getestete Patientin (Jahrgang 1951) starb im privaten Umfeld mit Vorerkrankungen, so die Stadt. Die Zahl der Todesfälle ist damit auf 191 Menschen gestiegen.