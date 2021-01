Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 26. Januar) : Sieben-Tage-Wert erneut gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag, 26. Januar, erneut gestiegen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Montag auf Dienstag, 26. Januar, noch einmal gestiegen. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldete am Vormittag 27 neue positive Nachweise des Coronavirus.

In Mönchengladbach waren am Dienstag, 26. Januar, noch 786 (Vortag: 796) Personen aus der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnete seit dem Vortag 27 neue positive Nachweise.

Seit März wurde das Virus bei 6870 Personen aus der Stadt nachgewiesen. Davon sind 5922 (Vortag: 5885) Personen bereits genesen, heißt es in einer Mitteilung. In Quarantäne waren am Vormittag 1916 (Vortag:1849) Mönchengladbacher, davon wurden 65 im Krankenhaus behandelt.